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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

للأسبوع الثاني.. نجاح حملة التبرع بالدم بقرية سنباط في الغربية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:53 م
التبرع باالدم بالغربية
التبرع باالدم بالغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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استأنف فريق الأطباء والممرضات العاملين ببنك الدم بمستشفى زفتى العام، اليوم الجمعة، للأسبوع الثاني على التوالي حملة التبرع بالدم بقرية سنباط، ولاقت الحملة استحسان المواطنين ونجحت في جمع عدد كبير من أكياس الدم لصالح المرضى.

وبدأت الحملة كالعادة عقب صلاة الجمعة، بالمسجد الكبير بالقرية، والذي أعلن عبر مكبرات الصوت أن أعضاء الحملة متواجدين داخل المسجد لجمع أكياس الدم لصالح بنك الدم بمستشفى زفتى العام.

من جانبها؛ وجهت الدكتورة منى سامي مصلح، مدير بنك الدم بمستشفى زفتى العام، شكرها لأهالي قرية سنباط العريقة، الذين تسابقوا للتبرع، مؤكدة أن نجاح حملات التبرع بالدم تكشف عن المعدن الحقيقي للمصريين وسعيهم الدائم للمساعدة ورغبتهم الدائمة في أن يكونوا عونًا للآخرين، لافتة إلى أنها تلقت عدة دعوات من عدة قرى تابعة لمركز زفتى لإقامة حملات خلال الأسابيع القادمة.

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