غدًا.. «شوقي وعبدالغفار» يفتتحان منشآت جديدة بجامعة الفيوم

تستقبل جامعة الفيوم برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب، غدًا السبت.تتضمن الزيارة افتتاح أعمال تطوير الحرم الجامعي، وافتتاح مبنى معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل ومركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض، وافتتاح مبنى كلية الحاسبات والمعلومات ومقر الجامعة، وافتتاح مبنى المدرجات المركزية، وافتتاح مبنى مركز العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي، وافتتاح ملاعب الجامعة الجديدة، ومؤتمر صحفي بمركز التدريب الإقليمي على ضفاف بحيرة قارون.