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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«شباب أسوان» تواصل تنظيم فعاليات تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:01 م
تنشيط الرياضة في
تنشيط الرياضة في أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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واصلت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، تنظيم فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية (جري ـ مشي ـ تمرينات) الجمعة من كل أسبوع، خلال الفترة من 25 10 2020 حتى 28 2 2021.

وينظمها الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان "الإدارة العامة للرياضة" تحت إشراف ناصر سليم وكيل المديرية للرياضة، وعزت محمد برين مدير إدارة الرياضة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتنفيذًا لتوجيهات فتحي محمد عبدالحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، والدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

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