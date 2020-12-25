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سياسي

الأحد.. البرلمان يستقبل نواب الفردي بـ5 محافظات لاستلام الكارنيهات

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:02 م
البرلمان
البرلمان
عائشة حسن
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تبدأ الأمانة العامة لمجلس النواب، يوم الأحد، في استقبال النواب الفائزين بالنظام الفردي، لاستخراج كارنيهات العضوية واستلامهم للحقيبة البرلمانية، وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالعضوية الجديدة، بعدما انتهت الأمانة العامة من نواب القائمة الوطنية من أجل مصر في الصعيد وقطاع القاهرة والدلتا، على مدار ثلاثة أيام من الأسبوع الماضي.

ويشهد البهو الفرعوني بمجلس النواب، الأحد استقبال نواب 5 محافظات وهم «القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية - مرسى مطروح» والبالغ عددهم 90 نائبا، لاستلام كارنيهات العضوية، وسط إجراءات احترازية مشددة واستعدادات مكثفة لاستقبال النواب الجدد في مناخ آمن وصحي.

وجرى تزويد البهو بعدد ضخم من زجاجات الكحول لتطهير الأيدي بجانب توفير الكمامات الطبية، كما تم تجهيز الحقائب البرلمانية للنواب الجدد، وفقا للكشف النهائي الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بهدف التيسير على النواب لاستخراج كارنيهات العضوية واستلام الحقائب في وقت قصير.

وكذلك تزويد كافة بوابات دخول البرلمان بالعاملين بالقطاع الطبي، ووضعت الأمانة العامة للنواب عددًا من الإجراءات الاحترازية شملت قياس درجة الحرارة، وتزويد كافة المتواجدين داخل حرم المجلس بالكمامات الطبية.

من جانبه وجه المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، الشكر للعاملين بالأمانة العامة للمجلس، على حسن أدائهم وحرصهم على إظهار الوجه العريق والحقيقي للبرلمان، كمؤسسة رئيسية من مؤسسات الدولة، والتزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا.

كما توجه بخالص الشكر والتقدير للمحررين البرلمانيين، وممثلي الإعلام على تعاونهم مع الأمانة العامة لمجلس النواب، والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، في تغطيتهم الخاصة باستقبال نواب برلمان (2021-2026).

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