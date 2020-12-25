لرفضه دفع إتاوة.. عاطل يمزق وجه شاب بـ«كاتر» في الغربية

تمكنت وحدة مباحث قسم ثان المحلة الكبرى، من ضبط عاطل بتهمة تمزيق وجه شاب باستخدام سلاح "كاتر" لرفضه دفع إتاوة واستيلائه على مبلغ مالى.تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ من "حسن حامد المغربى" يتهم فيه كامل. ا. ك عاطل بقيامه بأعمال البلطجة وطلب إتاوة منه وعندما رفض اعتدى عليه بالضرب المبرح وإصابته بجرح قطعى فى الوجه باستخدام "كاتر" واستيلائه على مبلغ مالى يقدر بـ٢٩٥٠ جنيها بالإكراه.وبتقنين الإجراءات تم نقل المصاب إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة رقم ١٤٩٩٩ وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.