فحص 547 ألف سيدة بمبادرة 100 مليون صحة بالمنيا

أكد الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أن مديرية الصحة بالمنيا فحصت وعالجت 547 ألفا و410 سيدات ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إجمالي عدد السيدات اللاتي تم إجراء الفحوصات الطبية لهن خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 547 ألفا و410 سيدات بنطاق المحافظة، منذ بداية المبادرة، مؤكدا استمرار فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة.وأشار الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة، إلى أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية، مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم، وإجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوي، حيث يتم تحويل الحالات التى تستحق عمل أشعات وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.