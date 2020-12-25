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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الكويت: شفاء 232 حالة كورونا بإجمالي 145 ألفًا و130

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:18 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الجمعة، شفاء 232 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 145 ألفا و130 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي في بيان صحفي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ232 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الخميس، شفاء 304 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 144 ألفا و898 حالة.

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