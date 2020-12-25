سائحة أوكرانية تدعو لزيارة شرم الشيخ عبر إنستجرام

دعت سائحة أوكرانية عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" السائحين لزيارة مدينة شرم الشيخ حيث الاستمتاع بسحر وجمال شواطئها المشمسة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة من خلال متحف شرم الشيخ.وأعربت السائحة عن انبهارها بمقتنيات المتحف المتنوعة والفريدة التي تعكس نشأة الحضارة المصرية وتطورها، كما استمتعت أيضا بالطبيعة الخلابة والجو المشمس الدافئ الذي تتمتع به المدينة، من خلال ممارسة الرياضات البحرية المختلفة بها مثل الغطس ومشاهدتها للشعاب المرجانية الرائعة والأسماك الملونة النادرة.وحرصت السائحة على تسجيل زيارتها بالتقاط الصور التذكارية لها ولعائلتها بالمتحف وعلي شاطئ البحر.تجدر الإشارة إلى أن متحف شرم الشيخ كان قد افتتحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 31 أكتوبر الماضي، ويُعَدُّ أول مُتْحَف للآثار المِصريّة بمدينة شرم الشيخ، وذلك تماشيا مع خطة وزارة السياحة والآثار لدمج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية لكي يستطيع الزائر والسائح الاستمتاع بالشواطئ الخلابة والانشطة البحرية والبرية الممتعة بالمدينة وفي نفس الوقت التعرف على الحضارة المصرية العريقة.ويتناول سيناريو العرض المتحفي لمتحف شرم الشيخ نشأة الحضارة المصرية وتطورهـا، كما يسلط الضوء على الإنسان المصري وسلوكه تجاه البيئة من حوله، وكيفية التعايش مع كائناتها التي قدسها حيث يعرض المتحف ٥٢٠٠ قطعة أثرية لتعرض داخل قاعات المتحف المتنوعة وهم القاعة الكبرى، والممر الحتحوري، ومنطقة المقبرة، منقطة العرض الخارجي.