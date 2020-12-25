«الجلبية البلدى والحاج نورالدين».. حكايات جديدة من سيرة بطل الحرب والسلام

رجل كُتب له الخلود على صفحات كتاب التاريخ، شخصية تزداد بريقًا كلما مضت الأيام وانقضت السنوات، في كل لمحة من تفاصيل حياته نقطة تُبرق بأنه سياسى كان سابقًا لعصره وعسكرى فريد فى قراره.102 عام مرت على ميلاده، وما زالت في حياته فصول لم ترو وحكايات تستحق أن تُحكي، وفي زيارة كبيرة لدنيا الزعيم الراحل كشفت شقيقته الكاتبة الصحفية سكينة السادات عن بعضٍ من تلك الأسرار في أحد حوارته حيث قالت: "السادات شخصية خُلقت وهي تحمل جينات الزعامة بين جنابتها وفي جيناتها منذ صغرها، فعندما كنت في مرحلة الطفولة في منزلنا بـ(ميت الكوم)، كان الجميع سابقًا في الإشادة بذكائه الفطري ونبوغه اللافت والملفت، بمجرد أن تواتر سيرته أو يأتي الحديث عن اسمه.في كل مراحل حياتي كنت حريصة على الاقتراب منه، فلم أكن أتعامل معه بمنطق الأخ الأكبر وفقط، بل أنزلته في مكانة الأب والمعلم والملهم، خاصة أن الفارق العمري بيني وبينه كان عشرين عامًا أو أكثر قليلًا.هذا النبوغ الذي تمتع به اجتمعت لإخراجه عوامل شتي، يتصدر المشهد فيها تأثير الوالد على شخصه، فأبي كان قارئًا نهمًا محبًا للاطلاع عاشقًا للمعرفة، وبحكم ارتباط "أنور" به، انعكس ذلك على تركيبته الفكرية، ولهذا تكونت ثقافته على ضفاف الكتب التي كانت تملئ منزلنا.لم تكن تلك النقطة وحدها مصدر الإلهام الوحيد الذي اقتبسه شقيقي من والدي، فهناك طباع وصفات شتي اكتسبها منه، أهمها الاحترام والحب والمودة والألفة، وأذكر أنه في إحدي المرات عندما كان رئيسًا للجمهورية، أتي في زيارة لمنزل الأسرة بالقرية، وبينما هو جالس يُدخن، فإذا فجأة يدخل علينا أبي، فما كان منه إلا أن أخفى سيجارته بين يديه حتى كادت تحترق، لولا أن تنبه لهذا شقيقى عاطف، فأخذها منه خفية وأطفأها.لكن هناك أيضًا نقطة فارقة وفاصلة في وعيه طيلة حياته، إلا وهي؛ تلك المدرسة التي تلقي فيها تعليمه في مراحله الأولي، حيث قرية "طوخ دلكة"، والتي كانت تتميز بوجود تكتل كبير للأخوة المسيحيين، وهناك تعلم على أيديهم وصادق الكثير من القساوسة، فمنحه ذلك نوعًا من الثراء والتنوع وقبول الآخر، وفي مرات كثيرة بينما نحن جلوس أمام منزلنا أو في حقلنا، يتصادف مرور أساتذته، وبمجرد أن يلمح مرور أحدهم يبادر ويأمرنا بالوقوف تحية وتقديرًا.في مرحلة مبكرة جدًا من حياته بني أول طوبة من أحلامه في بيت الآمال الكبرى، وذلك عندما نجح في الالتحاق بالكلية الحربية، فقد داعبته أمانى ارتداء البذلة العسكرية وهو ما زال في المهد صبيًا، وقد قادته الأقدار لاحقًا إلى ما رغب وحيثما أراد.السادات كان شخصًا متفردًا بذاته، فهو بالفعل مثلما قالوا عنه في حياته وبعد مماته شخصًا سابقًا لعصره، فقد وهبه الله نبوءة توقع ما هو قادم في فراسة مذهلة، فمثلًا منذ صغرنا قرأ طالع مستقبلنا، فقد تنبأ لى بالعمل في بلاط صاحبة الجلالة وكثير ما داعبنى قائلًا: "إنتي غلباوية وهتبقي صحفية"، في حين أنه لم يكن ينطق اسم شقيقي "زين"، إلا وهو مسبوقًا بلقب "الباشمهندس"، وقد صدقت توقعاته فيما بعد.وقت أن يُخطئ أحدنا في أمر ما، على الفور كنا نلجأ بالشكوى إليه، وبالرغم من قربنا منه جميعًا، يبقي أخي الشهيد عاطف السادات هو أحبنا إلى قلبه، فلم يكن يتعامل معه من منطلق كونه أخاه وحسب، بل دائمًا ما كان يقول عنه بأنه ابنه.خلال فترة الأربعينيات بدأ اسمه يلوح في الأفق بفعل مغامراته السياسية العاصفة، مثل قضية الجاسوسة حكمت فهمي أو مقتل أمين عثمان، وقد دفع ثمنًا غاليًا لها، فقد تم إلقاء القبض عليه أكثر من مرة، لكنه نجح في الهرب، وجرت العادة أن يأتي لرؤيتنا مُتخفيًا في جلباب بلدي وسمى نفسه حينها الحاج محمد نور الدين، وعندما كان يدعوني أبي للسلام عليه أرد قائلة: «دا مش أخويا.. أنا أخويا ظابط بيلبس بدلة!»، ليدخل الجميع في نوبة من الضحك آنذاك.على مستوى الحياة الأسرية كان شخصًا نبيلًا جدًا مع أهله، فعندما ارتبط بزوجته الأولى السيدة "إقبال ماضي" كان كريمًا معها لأقصى درجة، وحتى عندما طلبت الانفصال عنه، بعدما رفض الابتعاد عن ملعب السياسة استجاب لرغبتها، لم يقطع حبل الود معها، فقد ظل على مقربة دائمة منها طيلة حياته، بينما تبقى قصة زواجه من حرمه جيهان السادات حالة حب خاصة جدًا، بعدما نجحا سويًا في تذليل كل العقبات التي واجهتهما، وأقاما حياة زوجية سعيدة وهانئة.