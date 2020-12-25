الأنبا دانيال يحتفل بعيد الميلاد المجيد في كنيسة القديس مرقس

احتفل الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة، بعيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية القديس مرقس الرسول.شارك في الصلاة الأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي للإيبارشية، وبعض كهنة الإيبارشية.وتحتفل الكنائس الغربية: السريان، والكاثوليك، والأسقفية، والروم الأرثوذكس، اليوم الجمعة، بعيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي.وأقام عدد من الكنائس التي تتبع التقويم الغربي قداسين خلال الاحتفال بالعيد، وأقامت الكنيسة الكلدانية بمصر قداسين لعيد الميلاد المجيد، أحدهما مساء أمس الأول الخميس، والآخر صباح اليوم الجمعة، وسط إجراءات احترازية مُشددة.