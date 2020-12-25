وزيرة الهجرة تُشيد بجهود محافظة المنيا لإنجاح «مراكب النجاة»

قدمت ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في منتدى شباب العالم 2019، محافظة المنيا، عرضًا مسرحيًا بعنوان «السراب»، والذي يعد أولى مساهمات المحافظة في عملية التثقيف والتوعية الخاصة بمخاطر الهجرة غير الشرعية.وبدأ العرض بإلقاء كلمة مسجلة بالفيديو للسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث أشادت فيها بجهود اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ودعمه المتواصل لإنجاح مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وجهوده فى توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل للشباب بالمحافظة.وأعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها بالعرض المسرحى المتميز لمواهب أبناء المحافظة، لافتة إلى أنه سيتم عرضه بكل المحافظات وعبر الصفحة الرسمية للوزارة.وحضر العرض اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، وأميرة نبيل، الباحثة بالمجالس التخصصية برئاسة الجمهورية، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات، وأولياء أمور الطلاب المشاركين في العرض المسرحي.من جانبه، أكد المحافظ، خلال كلمته، على الدعم الكامل والمستمر لتقديم كل سبل التعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة «مراكب النجاة» بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية، قائلاً: «نحن أولى بأبنائنا وبجهدهم لخدمة وطنهم والمشاركة في تنمية حقيقية».وأضاف المحافظ أن المحافظة تعمل من خلال عدة مبادرات أطلقتها لتوفير مشاريع خاصة للأهالي تكون مصدرًا للرزق لهم، وذلك من خلال قروض برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وذلك في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن المحافظة يتم بها تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية مما يؤدي لإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لفتح المجالات وفرص العمل للشباب، والعمل على إتاحة كل المجالات للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.وأوضح المحافظ، في كلمته، أن هناك تكليفات من القيادة السياسية للدولة، بوضع محافظة المنيا، من أوائل المحافظات على خارطة إطلاق المبادرة لتنفيذ أعمالها بقري المحافظة، حيث تعد محافظة المنيا المحطة الرابعة من المحافظات التي تتم بها فعاليات المبادرة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على جاهزية تامة للتنسيق والمتابعة مع وزارة الهجرة لإنجاح تلك المبادرة، والعمل على تسخير كل الإمكانيات لتحقيق الأهداف المطلوبة من إطلاق تلك المبادرة في كل أنحاء المحافظة، وذلك حفاظًا على شبابنا من مهالك الهجرة غير الشرعية.وأشاد المحافظ بالعمل المسرحي، وكل القائمين عليه، وفي ختام كلمته دعا الشباب بأن عليهم أن يثقوا في وطنهم الذي يعد بمثابة أرض العطاء والأمن والاستقرار، وأن يثقوا في قدراتهم وإمكانياتهم على النجاح داخل وطنهم مهما كانت التحديات، قائلًا: "نحن في انتظار نجاحاتكم وتقديمكم لأنفسكم كقدوة مُشرفة للأجيال القادمة".من جانبه، أكد نائب محافظ المنيا أن العرض المسرحي "السراب" تضمن رؤية ورسالة بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ورسالة مباشرة وقوية تسهم في تشكيل الوعي بصورة أكثر تأثيرًا، خاصة أن الأعمار المجسدة للعمل متقاربة مع أعمار الشباب الذين يلجأون للهجرة غير الشرعية.وأضاف نائب المحافظ أن العرض المسرحي جسد النهاية المفزعة نتيجة التفكير الخاطئ لبعض الشباب والتي غالبًا ما تنتهي بهم في قاع البحر أو بين يدي الميليشيات الإرهابية والتي تستخدمهم كدروع بشرية لتحقيق أجندات تمولها الدولة الداعمة للإرهاب.وأشار نائب المحافظ إلى أنه تم إعداد خطة كاملة لعرض تلك المسرحية بكل مراكز ومدن المحافظة وفي محافظات أخرى لتسهم في توعية شبابنا بكيفية اختيار الطرق البديلة للطرق غير الشرعية التي تحمي حياتهم، وتحفظ كرامتهم وتحقق أحلامهم، معربًا عن شكره للجهود المبذولة من قِبل السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، لما تقدمه من تعاون مع المحافظات لمكافحة تلك الظاهرة وتوعية وتثقيف أبنائنا، ومقدمًا الشكر للواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على رعايته ودعمه وكل التسهيلات لتنفيذ العمل المسرحي، وكل الجهات التي شاركت في إعداد وتقديم العرض من المواهب الناشئة بمدرسة الزهراء الخاصة ببني مزار، ومديريات الصحة والتعليم والشباب والرياضة.العرض المسرحي «السراب» من إنتاج محافظة المنيا، بالتعاون مع مدرسة الزهراء الخاصة ببني مزار، وفكرة دكتور محمد محمود، نائب المحافظ، وتأليف أميرة نبيل وحمدي طلبة.وكرم المحافظ في نهاية العرض القائمين على العرض المسرحى، كما كرم نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة فريق العمل بالعرض وعددًا من المشاركين فيه.