محافظ دمياط تناشد الأهالي سرعة تقديم طلبات التصالح

ناشدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المواطنين سرعة التقدم للمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسداد نسبة الـ25% رسوم جدية التصالح قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية ديسمبر الجاري.كما أكدت المحافظ حرص الدولة بأجهزتها المختلفة على تقديم كافة التيسيرات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مؤكدة أيضًا أنه تم توجيه كافة الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهود لإنجاز هذا الملف، والتيسير على المواطنين لاستكمال إجراءاتهم، وتنظيم عملية تلقي الطلبات، والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة الجميع.الجدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بمد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لمدة أخرى إضافية، حتى نهاية ديسمبر الجاري، وذلك استجابة لمطالب المواطنين.