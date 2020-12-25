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الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تناشد الأهالي سرعة تقديم طلبات التصالح

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:44 م
منال عوض
منال عوض
حسام فهمي
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ناشدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المواطنين سرعة التقدم للمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسداد نسبة الـ25% رسوم جدية التصالح قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية ديسمبر الجاري.

كما أكدت المحافظ حرص الدولة بأجهزتها المختلفة على تقديم كافة التيسيرات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مؤكدة أيضًا أنه تم توجيه كافة الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهود لإنجاز هذا الملف، والتيسير على المواطنين لاستكمال إجراءاتهم، وتنظيم عملية تلقي الطلبات، والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة الجميع.

الجدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بمد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لمدة أخرى إضافية، حتى نهاية ديسمبر الجاري، وذلك استجابة لمطالب المواطنين.

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