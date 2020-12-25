العيد حزين.. كيف يستقبل السوريون عيد الميلاد في ظل كورونا؟



فى ظل ما تشهد العديد من دول العالم من احتفالات أعياد الميلاد وعيد ميلاد السيد المسيح، جاءت الأعياد هذا العام مختلفة عن غيرها، ولأول مرة تمر أعياد الميلاد فى ظل انتشار وباء أثر على العالم أجمع وخلف الملايين من الضحايا، فهل سيكون هناك احتفالات هذا العام لتكون بارقة أمل جديدة من خلال الدعاء أثناء الصلاة؟



ولنتعرف أكثر على طقوس الأعياد فى بعض دول المنطقة ومنها سوريا، والعادات والتقاليد التي تميزها دون غيرها، وهل سيكون هناك اختلاف هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



"الدستور" حاورت عددا من رجال الدين المسيحي بمختلف المدن السورية، بجانب المواطنين حتى نتعرف سويا على العادات والتقاليد وماذا سيفعلون هذا العام؟





فى ظل ما تشهد العديد من دول العالم من احتفالات أعياد الميلاد وعيد ميلاد السيد المسيح، جاءت الأعياد هذا العام مختلفة عن غيرها، ولأول مرة تمر أعياد الميلاد فى ظل انتشار وباء أثر على العالم أجمع وخلف الملايين من الضحايا، فهل سيكون هناك احتفالات هذا العام لتكون بارقة أمل جديدة من خلال الدعاء أثناء الصلاة؟ولنتعرف أكثر على طقوس الأعياد فى بعض دول المنطقة ومنها سوريا، والعادات والتقاليد التي تميزها دون غيرها، وهل سيكون هناك اختلاف هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد."الدستور" حاورت عددا من رجال الدين المسيحي بمختلف المدن السورية، بجانب المواطنين حتى نتعرف سويا على العادات والتقاليد وماذا سيفعلون هذا العام؟

الكاهن اسبيريدون فياض

• فياض: كان يحضر الاحتفالات 150 ألفا والآن لا شيء



قال الكاهن اسبيريدون فياض بمطرانية الروم الأرثودكس باللاذقية، إن الأعياد المسيحية بسوريا تتمتع بطابعين أحدهما طقوس كنسية دينية خاصة، وأخرى طقوس شعبية، وفى اللاذقية خاصة الأعياد تحمل طابع شعبى وليس خاص، فالأعياد تخص كل طوائف السوريين، وعيد الميلاد الخاص بالطائفة المسيحية يختصر على الصلوات وإقامة القداديس والمعايدات فى البيوت، مشيرا إلى أن الطقوس الشعبية الخاصة بهذا العيد يشترك فيها كافة طوائف الشعب السورى بداية من تزيين البيوت وشجرة الميلاد بجانب الاحتفالات والمهرجانات التي أصبحت مشتركة بين أطياف الشعب السورى.



وأضاف: "أعطال الأعياد المسيحية والإسلامية فهى أعطال رسمية لكافة أبناء الشعب فى كلا الحالتين، وكثيرا ما نرى البيوت الإسلامية فيها شجرات الميلاد وتقوم الأسر والجيران بتبادل الهدايا وبابا نويل، ولكن لفت إلى أن هذا العام موضوع الوباء وفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، له تأثير سلبى على كل هذه الاحتفالات والطقوس وحتى الآن لم يصدر أي تعميم أو توجيه من الكنيسة بإغلاق الكنائس بشكل كامل.



وتابع، أن أبرشية اللاذقية منذ عامين عملت نوع من الاحتفالات الخاصة وكانت إضاءة شجرة الميلاد بإحدى الكنائس فى مركز المدينة، بحضور شعبي كبير يتجاوز ما بين من الـ100 إلى 150 ألف شخص، ولكن هذا العام تم إضاءة الشجرة دون احتفالات شعبية منعا للتجمعات وانتشار كورونا وحتما كان له تأثير سلبي علينا جميعا.



وأوضح أن الشيء المميز في احتفالات السوريين بعيد الميلاد، هو عادة بالشوارع يكون هناك نوع من الزينة والأضواء مثل رمضان، أما الشيء الذي يميز سوريا عن غيرها هو الطابع العام الذي تتسم به الأعياد المسيحية أو الإسلامية فكافة أطياف الشعب تحتفل في العيدين. قال الكاهن اسبيريدون فياض بمطرانية الروم الأرثودكس باللاذقية، إن الأعياد المسيحية بسوريا تتمتع بطابعين أحدهما طقوس كنسية دينية خاصة، وأخرى طقوس شعبية، وفى اللاذقية خاصة الأعياد تحمل طابع شعبى وليس خاص، فالأعياد تخص كل طوائف السوريين، وعيد الميلاد الخاص بالطائفة المسيحية يختصر على الصلوات وإقامة القداديس والمعايدات فى البيوت، مشيرا إلى أن الطقوس الشعبية الخاصة بهذا العيد يشترك فيها كافة طوائف الشعب السورى بداية من تزيين البيوت وشجرة الميلاد بجانب الاحتفالات والمهرجانات التي أصبحت مشتركة بين أطياف الشعب السورى.وأضاف: "أعطال الأعياد المسيحية والإسلامية فهى أعطال رسمية لكافة أبناء الشعب فى كلا الحالتين، وكثيرا ما نرى البيوت الإسلامية فيها شجرات الميلاد وتقوم الأسر والجيران بتبادل الهدايا وبابا نويل، ولكن لفت إلى أن هذا العام موضوع الوباء وفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، له تأثير سلبى على كل هذه الاحتفالات والطقوس وحتى الآن لم يصدر أي تعميم أو توجيه من الكنيسة بإغلاق الكنائس بشكل كامل.وتابع، أن أبرشية اللاذقية منذ عامين عملت نوع من الاحتفالات الخاصة وكانت إضاءة شجرة الميلاد بإحدى الكنائس فى مركز المدينة، بحضور شعبي كبير يتجاوز ما بين من الـ100 إلى 150 ألف شخص، ولكن هذا العام تم إضاءة الشجرة دون احتفالات شعبية منعا للتجمعات وانتشار كورونا وحتما كان له تأثير سلبي علينا جميعا.وأوضح أن الشيء المميز في احتفالات السوريين بعيد الميلاد، هو عادة بالشوارع يكون هناك نوع من الزينة والأضواء مثل رمضان، أما الشيء الذي يميز سوريا عن غيرها هو الطابع العام الذي تتسم به الأعياد المسيحية أو الإسلامية فكافة أطياف الشعب تحتفل في العيدين.

• سليمان: فرح الميلاد يكمن في لقاء الأحبة ولكن لكورونا رأي آخر



ومن جانبه، قال القس هاروتيون سليمان رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سوريا مقرها حلب وراعيها، إن لكل كنيسة في سوريا تقاليد خاصة بها في عيد الميلاد، إلا أنهم يجتمعون في هدف واحد وهو تسليط الضوء على صاحب العيد، الرب يسوع من خلال أنشطة وفعاليات كالمعارض والأمسيات الموسيقية الروحية، بالإضافة إلى خدمات العبادة الخاصة بسر الميلاد وتجسد المسيح.



وتابع: يكمن فرح الميلاد في لقاء الأحبة مع بعضهم وترتكز جميع خدمات الكنيسة على اجتماع المؤمنين لعيش الأجواء الميلادية، ولكن تفرض جائحة كورونا نفسها والإجراءات التي تتبعها واقع جديد يتغير بسرعة البرق، مستطردا: "نحن نحاول جاهدين التكيف مع كل الأوضاع والوقائع التي تفرضها الجائحة من جهة، وإقامة الأنشطة المعتادة في موسم الميلاد من جهة أخرى ضمن إجراءات وقائية ورعاية مسؤولة".



ولفت إلى أن سوريا تتميز عن غيرها من البلدان في احتفالات عيد الميلاد، بأنها احتفالات جماهيرية تجمع كل الأطياف والفئات، مضيفا أن ما يميز سوريا أيضا أن رغم ما مرت به من أزمة وحرب وصعاب يتجدد رجاؤها من عام لآخر، مؤكدا أن هناك اختلاف من منطقة لأخرى نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد. ومن جانبه، قال القس هاروتيون سليمان رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سوريا مقرها حلب وراعيها، إن لكل كنيسة في سوريا تقاليد خاصة بها في عيد الميلاد، إلا أنهم يجتمعون في هدف واحد وهو تسليط الضوء على صاحب العيد، الرب يسوع من خلال أنشطة وفعاليات كالمعارض والأمسيات الموسيقية الروحية، بالإضافة إلى خدمات العبادة الخاصة بسر الميلاد وتجسد المسيح.وتابع: يكمن فرح الميلاد في لقاء الأحبة مع بعضهم وترتكز جميع خدمات الكنيسة على اجتماع المؤمنين لعيش الأجواء الميلادية، ولكن تفرض جائحة كورونا نفسها والإجراءات التي تتبعها واقع جديد يتغير بسرعة البرق، مستطردا: "نحن نحاول جاهدين التكيف مع كل الأوضاع والوقائع التي تفرضها الجائحة من جهة، وإقامة الأنشطة المعتادة في موسم الميلاد من جهة أخرى ضمن إجراءات وقائية ورعاية مسؤولة".ولفت إلى أن سوريا تتميز عن غيرها من البلدان في احتفالات عيد الميلاد، بأنها احتفالات جماهيرية تجمع كل الأطياف والفئات، مضيفا أن ما يميز سوريا أيضا أن رغم ما مرت به من أزمة وحرب وصعاب يتجدد رجاؤها من عام لآخر، مؤكدا أن هناك اختلاف من منطقة لأخرى نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد.