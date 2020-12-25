صرف المعاشات والدفعة الثالثة من متجمد العلاوات الخمس.. الأحد

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر يناير لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بالإضافة إلى متجمد الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس، بتكلفة إجمالية تقدر بـ25 مليون جنيه.وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جاهزية جميع منافذ الهيئة لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق الثالث من يناير2021 على أن يتم الصرف لباقي الدفعات، كما هو متبع بالأشهر السابقة.وأوضح رئيس هيئة التأمين الاجتماعي فى تصريحات اليوم، أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات، بالإضافة إلي الدفعه الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه، منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.وفي سياق متصل أشار رئيس الهيئة إلي إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصراف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر.وتابع رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أنه لتحقيق رغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات وضعت الهيئة خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة".