رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ يُهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:17 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
هنأ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حسب التقويم الغربى.

وزارت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، نائبة عن رئيس المجلس، مقر بطريركية الأقباط الكاثوليك، ونقلت تمنيات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والمستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل المجلس والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس وأعضاء مجلس الشيوخ لقداسته بعام ميلادي يحمل الأمن والاستقرار للجميع.

وأشارت «فوزي»، إلى ما يمثله هذا العيد من معانى الحب والسلام واللحمة الوطنية، بين جميع المصريين، على اختلاف انتماءاتهم الدينية، مشيدة بما تبديه القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من حرص على مشاركة أبناء الشعب المصري الواحد في جهود رفعة ورقى البلاد، وتمنت أن يزيح الله الغمة والبلاء عن مصر والعالم أجمع، مشددة على ضرورة أن يلتزم الجميع، بما تشير إليه الدولة من إجراءات احترازية لتخفيف آثار الوباء بقدر الإمكان.

من جهته، أكد قداسة البابا، سعادته البالغة بتهنئة مجلس الشيوخ، متمنيًا لرئيس وأعضاء المجلس أياما سعيدة مباركة، موضحًا الدور الكبير المنتظر من المجلس أن يسهم به في المنظومة التشريعية المصرية، مؤكدا وقوف جميع المصريين خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر اللقاء المستشار الدكتور جميل حليم، عضو مجلس الشيوخ.

موضوعات متعلقة

من هي نيكول سعفان الذي أثارت غضب أصالة من طارق العريان

اجتماع عاجل لوزير التعليم مع المركز القومي للامتحانات

النيابة الإدارية تعلن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2018

موعد إعلان سعر البنزين الجديد في مصر بعد القرار الجمهوري اليوم

الصور

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى عدة مراكز بأسيوط

image description

انطلاق انتخابات نادي قضاة أسيوط

image description

حملات على المطاعم والمقاهي لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

حملات تفتيشية على المنشآت الطبية والصيدليات في أسيوط

الأكثر قراءة

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي الدولي

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

السيسي يتفقد أعمال تطوير محاور شرق القاهرة

مشاهد اللحظات الأخيرة.. والدة «شادي» تبكي: «خلوني أشوفه قبل الدفن»

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم ورقم العداد

دراسة: المتعافون من كورونا لن يصابوا أكثر من مرة

أخر موعد لـ «الملصق الإلكتروني» والغرامة المتوقعة في حالة عدم تركيبه

أيام زمان

«حب وخلافات ووفاة».. حكايات رفقاء تجربة محمد منير

حققت أحلامي المسرحية وتعثرت في السينما التجارية.. اعترافات محمد صبحي

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دويتو الإسكندرانى وعبدالوهاب
مدحت بشاى
حتى لا نرى التاريخ بعين واحدة
جمال طه
ليبيا.. بين أطماع الإخوان وسراب التسوية السياسية
ماجد حبته
إغلاق ثالث.. وانتخابات رابعة!
المزيد

الثقافة

في الذكرى 102 لميلاده.. السادات يروي قصة أم الأفندي

افتتاح معرض «وسكتت عن الكلام المباح» للفنان سمير فؤاد

دكتور مجدى يعقوب بثقافة المنيا

سمية عزام: «الأمبريالية والهشك بشك» يرصد النظرة الاستشراقية للرقص الشرقي