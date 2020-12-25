رئيس مجلس الشيوخ يُهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

هنأ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حسب التقويم الغربى.وزارت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، نائبة عن رئيس المجلس، مقر بطريركية الأقباط الكاثوليك، ونقلت تمنيات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والمستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل المجلس والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس وأعضاء مجلس الشيوخ لقداسته بعام ميلادي يحمل الأمن والاستقرار للجميع.وأشارت «فوزي»، إلى ما يمثله هذا العيد من معانى الحب والسلام واللحمة الوطنية، بين جميع المصريين، على اختلاف انتماءاتهم الدينية، مشيدة بما تبديه القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من حرص على مشاركة أبناء الشعب المصري الواحد في جهود رفعة ورقى البلاد، وتمنت أن يزيح الله الغمة والبلاء عن مصر والعالم أجمع، مشددة على ضرورة أن يلتزم الجميع، بما تشير إليه الدولة من إجراءات احترازية لتخفيف آثار الوباء بقدر الإمكان.من جهته، أكد قداسة البابا، سعادته البالغة بتهنئة مجلس الشيوخ، متمنيًا لرئيس وأعضاء المجلس أياما سعيدة مباركة، موضحًا الدور الكبير المنتظر من المجلس أن يسهم به في المنظومة التشريعية المصرية، مؤكدا وقوف جميع المصريين خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.حضر اللقاء المستشار الدكتور جميل حليم، عضو مجلس الشيوخ.