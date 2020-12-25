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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فاينانشال تايمز: إجراءات تركيا لإنقاذ الاقتصاد زادت تدهور الليرة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:20 م
الليرة التركية
الليرة التركية
إسراء صلاح الدين
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قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن تركيا رفعت أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي، في إطار مواصلة رئيس البنك المركزي الجديد في البلاد مساعيه لإعادة بناء مصداقيتها المحطمة، مشيرة إلى أنه رغم رفع الفائدة الفائدة فإن هذه الإجراءات لم تفلح في إنقاذ الليرة التركية.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك، برئاسة المحافظ الجديد ناجي أجبال، أمس الخميس، أنها سترفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك من 15 إلى 17%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، وكانت الزيادة أكبر من متوسط ​​التوقعات بين الاقتصاديين بزيادة 1.5%، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج.

وأوضحت الصحيفة، أنه من المرجح أن يرحب المستثمرون الأجانب بهذا الأمر، باعتباره علامة على أن "أجبال" الذي تم تعيينه الشهر الماضي، قد منح فرصة للمناورة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو معارض لارتفاع أسعار الفائدة، وتعد دورة التشديد في تركيا نادرة، حيث خفضت البنوك المركزية الأخرى أسعار الفائدة هذا العام في محاولة لدعم اقتصاداتها من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

لكن المحللين حذروا منذ فترة طويلة من الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، بعد أن أدى توسع الائتمان من جانب البنوك التركية لفرض ضغوط شديدة على عملة البلاد، وتراجعت الليرة عبر سلسلة متتالية من الانخفاضات القياسية منذ أغسطس من هذا العام ودفعت البلاد إلى حافة أزمة مالية كاملة.

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