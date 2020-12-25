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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

المفتي ينعي المستشار لاشين إبراهيم: خدم الوطن على أكمل وجه

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:21 م
شوقي علام
شوقي علام
أميرة العناني
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نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ببالغ الحزن والأسى المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الراحل قام بدوره في خدمة الوطن على أكمل وجه.

وتقدم المفتي بخالص العزاء والمواساة لأسرة فقيد الوطن، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بموفور رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم لخدمة وطننا الغالي مصر، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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