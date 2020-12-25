«أوقاف أسوان»: جارٍ افتتاح عدد من المساجد الجديدة

أوضح الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، بأنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، واللواء أشرف عطية، جار افتتاح عدد من المساجد الجديدة التى يتم إنشاؤها بالجهود الذاتية أو من خلال الوزارة.وأشار إلى أنه يتم تكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، مع الإستمرار فى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.جاء ذلك في إطار افتتاح السكرتير العام اللواء حازم عزت، نيابة عن اللواء أشرف عطية، محافظ الإقليم، مسجد الزبير بن العوام بنجع دار الهنا بقرية الغنيمية التابعة لمركز إدفو، المقام على مساحة 256 م2 وبتكلفة 1،6 مليون جنيه، وأيضًا مسجد الصحابة بنجع عواض التابع لمركز دراو والمقام على مساحة 160 م2 وبتكلفة مليون جنيه.