اجتماع عاجل لوزير التعليم مع المركز القومي للامتحانات

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي بصدد عقد اجتماع هام وعاجل مع المركز القومي للامتحانات يوم الإثنين المقبل.وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن سبب الاجتماع غير معروف ولكن الوزير طلب من جميع مسؤولي الأقسام بالمركز الحضور وعدم الاعتذار عن الحضور لكي يتم مناقشة أمر مهم وعاجل خاص بالامتحانات.ورجحت المصادر أن السبب المتوقع لهذا الاجتماع هو مناقشة آلية امتحانات الصفوف الثانوية.وأشارت المصادر إلى أنه حتى الآن لا يوجد تعليمات للمركز القومي للامتحانات بالمشاركة في عمل بنوك أسئلة لصفوف النقل لعقد الامتحانات أون لاين، وأن القرار مازال ساريا بعقد الامتحانات تحريريا في المدارس وقد قامت الإدارات والمديريات التعليمية على مستوى المحافظات بوضع الجداول والإعلان عنها.