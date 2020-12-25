انقطاع مياه الشر عن مناطق بأسوان غدًا.. والمحافظة توجه رسالة للمواطنين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أنه نظرًا لتنفيذ أعمال إصلاح العطل بخط المياه الرئيسى قطر 700 مللى بجوار مزلقان كلابشة، وهو ما سيؤدى إلى إيقاف تشغيل محطة مياه فطيرة، ويترتب على ذلك قطع المياه عن:أولًا: المناطق التابعة لمدينة نصر النوبة:قرى ( الدكة - دهميت - قورته – المالكى - مدينة كلابشة – مدينة نصر النوبة – الديوان – الجنينة والشباك – مصمص – أجزاء من نجع العرب – إبريم – عنيبة – خريط – الدر – تنقالة ).ثانيًا: المناطق التابعة لمدينة كوم أمبو:قرى ( إقليت – المنشية – الكاجوج – عمارات الصفوة والبشير – النجاجرة غرب )هذا وسيتم قطع المياه اعتبارًا من الساعة الخامسة من صباح باكر السبت الموافق 26 12 2020 وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى له الأحد الموافق 27 12 2020.وتهيب محافظة أسوان المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.