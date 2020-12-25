جنوب إفريقيا ترفض مزاعم بريطانيا بشأن نوع متحور جديد من كورونا

رفضت حكومة جنوب أفريقيا مزاعما تفيد بأن نوعا جديدا من فيروس كورونا جرى العثور عليه في البلادساهم في الموجة الثانية من الإصابات في المملكة المتحدة البريطانية، وانتقدت قرار الأخيرة بفرض قيود على السفر.وقال وزير الصحة زويلي مخيز في بيان في وقت متأخر من أمس الخميس أن نوع جديدا تم رصده بالمملكة المتحدة تحور في موقع يشتهر بسلالة جنوب افريقيا المعروفة باسم "501 في 2" ولكنهما "سلالتان مستقلتان للغاية"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.وقال إنه لا يوجد دليل على أن "501 في 2" يسبب مرضا أكثر خطورة أو يزيد الوفيات أكثر من أي متغاير آخر التي انتشرت حول العالم.تأتي تصريحات مخيز بعد يوم من إعلان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أنه سوف يتم حظر الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا وأن أي شخص كان هناك في الأسبوعين الماضيين يجب أن يخضع للحجر الصحي على الفور.وأوقفت دول أخرى عدة الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا.