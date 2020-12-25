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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يستجيب لهتافات المواطنين وينزل من سيارته لتحيتهم (فيديو)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:08 م
السيسى
السيسى
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يرصد استجابة الرئيس السيسى لهتافات مواطنين بالشارع «بنحبك يا ريس وتحيا مصر».

ورصد الفيديو تجمع عدد من المواطنين أثناء مرور الرئيس السيسى، مرددين هتافات «بنحبك يا ريس وتحيا مصر»، وفى رد فعل سريع نزل الرئيس السيسى من سيارته لرد تحية المواطنين.

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