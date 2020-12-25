السيسى يستجيب لهتافات المواطنين وينزل من سيارته لتحيتهم (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يرصد استجابة الرئيس السيسى لهتافات مواطنين بالشارع «بنحبك يا ريس وتحيا مصر».ورصد الفيديو تجمع عدد من المواطنين أثناء مرور الرئيس السيسى، مرددين هتافات «بنحبك يا ريس وتحيا مصر»، وفى رد فعل سريع نزل الرئيس السيسى من سيارته لرد تحية المواطنين.