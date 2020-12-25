رئيس محكمة استئناف القاهرة ينعى المستشار لاشين إبراهيم

تقدم المستشار عبده عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المكتب الفني وكافة أعضاء المحكمة، بخالص العزاء لأسرة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.كان المستشار لاشين إبراهيم قد توفي، صباح اليوم الجمعة، في أحد المستشفيات الخاصة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، منذ أكثر من 20 يوما، وسيدفن فى مسقط رأسه بمدينة بنها، محافظة القليوبية، بعد صلاة العصر اليوم.