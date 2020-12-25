رغم سلبية مسحته.. أمير كرارة يعزل نفسه ويلغي تصوير «سهرانين»

علمت "الدستور" أن الفنان أمير كرارة، ألغى منذ قليل تصوير إحدى حلقات برنامجه "سهرانين" التي كان مقررا تصويرها اليوم، وذلك بعد حضوره للاستوديو هو والفنانين ضيوف الحلقة، بعد شعوره بإرهاق وإعياء شديد وأغلق هاتفه وعاد لمنزله لحين الاطمئنان على صحته.وكان مصدر مقرب من النجم أمير كرارة، قد أكد أنه شعر بأعراض فيروس كورونا المستجد عليه منذ عدة أيام، وقام بعمل مسحة وظهرت نتيجتها سلبية وعلي أساسها قرر تصوير حلقة من برنامجه سهرانين اليوم، ولكن عند شعوره بالإرهاق قرر الغاء التصوير حافظًا على نفسه والمقربين لحين عمل مسحة أخرى.