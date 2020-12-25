نقيب الإعلاميين ناعيا المستشار لاشين ابراهيم: فقدنا رمزا قضائيا

نعي نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، ببالغ الحزن والأسى المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال نقيب الإعلاميين في بيان له:" إن المرحوم المستشار لاشين ابراهيم ادي مهاما وطنيا كبيرا في مجالي القضاء والإشراف على الانتخابات التشريعية والنيابية، وكان رجلا وطنيا من الطراز الأول وبذل مجهودا كبيرا في اكتمال الغرفتين التشريعيتين، لاستكمال الاستحقاقات البرلمانية لمجلس الشيوخ ثم النواب".واختتم" سعدة" بيانه داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.