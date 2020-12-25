تحتضن قاعة بيكاسو للفن التشكيلي بالزمالك٬ في العاشرة والنصف صباح الثلاثاء المقبل٬ افتتاح معرض "وسكتت عن الكلام المباح" للفنان سمير فؤاد. هذا ويستمر المعرض حتى 20 يناير 2021.وعن المعرض يقول الفنان سمير فؤاد: ظلت "شهر زاد" تحكى بين الصولجان والسلطان.. وظل "شهريار" كل ليله في انتظار الارتواء كعادته.. بسفك الدماء. وكان لا ينتهي لكن شهرزاد أصبحت رمزا وأيقونة للخلاص.ومن هنا جاء معرض الفنان سمير فؤاد في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم٬ وكأنه شكل من أشكال المقاومة٬ المقاومة بالفن واتخذ من شهر زاد درة ألف ليلة وليلة رمزا للخلاص٬ ونطقت الصورة في أعماله بعد أن "سكتت عن الكلام المباح".