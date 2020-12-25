رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«صداقة العمر».. ناصر والسادات قصة رفقاء حب الوطن

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:00 م
ناصر والسادات
ناصر والسادات
ميرفت فهمي
طباعة
جمع الزعيمان الراحلان ناصر والسادات واحدًا من أسمى معاني الحب وهو "حب الوطن" الذي أخلص الثنائي لترابه، وأثبتا إخلاصهما ومحبتهما له بأفعال وبطولات سجلها التاريخ إلى الآن ولن ينساها، فقد كانت علاقتهما صداقة عمر، ورباط قوي حوى كثير من الأسرار الشخصية والوطنية، وبدأ نسيج هذه العلاقة القوي، يتكون مع بداية تكوين مجموعة الضباط الأحرار، والتى كانت تسعى لإنهاء حكم الملكية والقضاء على الاستعمار البريطانى لمصر.

رأى السادات في جمال عبد الناصر زعيمًا وقائدًا حقًا، ففي كتابه "يا ولدي هذا عمك جمال"، يقول عنه "عبد الناصر رئيسي وصديقي أحبه وأحترمه منذ أن كنا ضابطين صغيرين فى منقباد 1938 "، تلك النظرة التي كان يرى بها السادات ناصر جعلته يصدم وقت اختيار محمد نجيب قائدا للثورة من قبل الهيئة التأسيسية للضباط الأحرار، إذ أنه كان يرى أن جمال هو الأولى بهذا المنصب، وهو ما دفعه للذهاب إلى عبد الناصر فى منزله ليقنعه بأن يتولى هو هذا المنصب، ورغم اقتناع "ناصر" بهذا الرأي إلا أنه أعرب عن خوفه من تسبب ذلك في وقيعة بينه وبين الآخرين، وقال" أخشى أن يتسبب ذلك في ثغرة بيني وبين زملائي".

طوال فترة حكم عبد الناصر تعجب الكثيرون كيف لهذه العلاقة بين الثنائي ناصر والسادات لم تتغير؟، وكيف يرافق السادات ناصر كثيرًا ولم يختلف معه رغم اختلاف "ناصر" مع كثير من زملائه؟، بل كيف كانت العلاقة بينهما والتي جعلت "ناصر" بالنهاية يختار السادات ليكون هو النائب الوحيد له؟

والحقيقة أجاب عليها السادات نفسه في كتابه "البحث عن الذات"، موضحًا أنه أصر على التقرب من شخصية عبد الناصر رغم صعوبة ذلك، وهو الأمر الذي جعله يفهمه جيدًا، لتتميز علاقتهما بالاحترام المتبادل، ثم تكتمل الصداقة بينهما.


وعن علاقة ناصر والسادات يقول صلاح الشاهد الأمين الأول لمصطفى النحاس، وكبير الأمناء فى عهد عبدالناصر، أن عبدالناصر كان يعرف قدر السادات جيدًا، وكان يدرك أنه سياسيا كبيرا، وكان يعلم تفوق السادات عن باقي أعضاء مجلس الثورة باعتباره خطيبًا بارعًا.

إلا أن تلك الصداقة لا تنفي أنه كان يتخللها بعض الاختلاف، فهم كانا يختلفان أحيانًا وقد تحدث بينهما جفوة قد تطول شهرين مثلا أو أكثر أو أقل، وربما كان السبب فى ذلك يرجع إلى اختلاف الآراء ووجهات النظر، أو قيام البعض ممن لهم تأثير على عبدالناصر بالدس عنده ضد السادات، وذلك حسب ما ذكر السادات في كتابه.

وفي يوم جنازة ناصر لم تنس جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، كيف سقط زوجها السادات مغشيًا عليه أثناء الجنازة ولم يتمالك نفسه حزنًا على فراق هذا الصديق ورفيق الكفاح الوطني، إذ كان السادات مؤمنا بعبد الناصر، وكان يقدره كرجل أثر في تاريخ الدولة المصرية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق نقابة المهندسين بكورنيش النيل

أمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

تفاصيل إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2020

الصور

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى عدة مراكز بأسيوط

image description

انطلاق انتخابات نادي قضاة أسيوط

image description

حملات على المطاعم والمقاهي لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

حملات تفتيشية على المنشآت الطبية والصيدليات في أسيوط

الأكثر قراءة

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي الدولي

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

مشاهد اللحظات الأخيرة.. والدة «شادي» تبكي: «خلوني أشوفه قبل الدفن»

النيابة الإدارية تعلن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2018

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم ورقم العداد

دراسة: المتعافون من كورونا لن يصابوا أكثر من مرة

أخر موعد لـ «الملصق الإلكتروني» والغرامة المتوقعة في حالة عدم تركيبه

5 أسباب تسبب العقم لدى النساء

أيام زمان

«حب وخلافات ووفاة».. حكايات رفقاء تجربة محمد منير

حققت أحلامي المسرحية وتعثرت في السينما التجارية.. اعترافات محمد صبحي

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
حتى لا نرى التاريخ بعين واحدة
جمال طه
ليبيا.. بين أطماع الإخوان وسراب التسوية السياسية
ماجد حبته
إغلاق ثالث.. وانتخابات رابعة!
مؤمن المحمدي
ثم توبت
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «وسكتت عن الكلام المباح» للفنان سمير فؤاد

دكتور مجدى يعقوب بثقافة المنيا

سمية عزام: «الأمبريالية والهشك بشك» يرصد النظرة الاستشراقية للرقص الشرقي

الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بثقافة البحر الأحمر