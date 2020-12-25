إعدام ربع أطنان أغذية فاسدة وغلق 4 منشآت غذائية في الشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بمشتول السوق والحسينية، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن بمشتول السوق والحسينية.أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الإشتراطات الصحية، منها 2 منشأة بمركز مشتول السوق، و2 منشأة بمركز الحسينية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة.كما تم ضبط وإعدام 246 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 35 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 27 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بمشتول السوق والحسينية.وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.