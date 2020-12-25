«الصحة»: إطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل الحصول على اللقاح الأحد

أعلن الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون المبادرات، عن الانتهاء من الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه سيتم إطلاقه بعد غد الأحد على الأكثر.وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون المبادرات، لـ"الدستور"، أن التحاليل والاختبارات التى تمت على الدفعة الأولى من اللقاح الصينى، التى وصلت مصر يوم 10 ديسمبر الماضي، جاءت نتائجها مبشرة جدا، لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء منها وصدور أمر الإفراج الدوائى لها من جانب هيئة الدواء المصرية بعد غد الأحد.وأشار " حساني" إلى أن وزارة الصحة تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والداخلية لتجهيز المقار بالمحافظات لحقن المواطنين بلقاحات فيروس كورونا المستجد، بعد أن انتهت وزارة الصحة من اختيار المراكز المخصصة في كافة المحافظات لبدء تلقي اللقاح.وأكد مساعد وزيرة الصحة أن البداية ستكون بتلقيح الفئات ذات الأولوية في الحصول على اللقاح، وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، فور صدور أمر الإفراج الدوائى للقاح.يذكر أن هيئة الدواء المصرية حصلت على نحو 55 عينة من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم"، لتحليله والتأكد من أمانه وفاعليته.