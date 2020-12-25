بث مباشر.. جنازة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

شيّع الأهالي جثمان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الجمعة، بقرية ميت عاصم ببنها، حيث سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالى وأسرة الفقيد عقب سماع نبأ وفاته.





وحضر الجنازة اللواء فخر العربى، مدير أمن القليوبية، وعدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية لحضور الجنازة.وأعلنت أسرة المستشار لاشين إبراهيم دفنه بمقابر العائلة بقرية ميت عاصم مركز بنها، عقب الإعلان عن وفاته، اليوم، بإصابته بكورونا منذ 25 يوما، حيث كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات القاهرة، وتوجه أقارب وأبناء الفقيد للمستشفى لإنهاء الإجراءات، ومن المقرر إجراء الجنازة فور وصول الجثمان للقرية اليوم، ولم يعلن عن إقامة عزاء من عدمه.