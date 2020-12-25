استنفار أمني بالقليوبية استعدادًا لتشييع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

سادت حالة من الحزن الشديد بين أسرة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، الذي وافته المنية صباح اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عقب سماع نبأ وفاته.والتف المواطنون أمام منزله بقرية ميت عاصم ببنها، وأمام المسجد الذى بناه ووضع عليه اسمه بالقرية، انتظارا لوصول الجثمان استعدادا لمراسم الدفن بمقابر العائلة بالقرية، وحضر اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، وعدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية لحضور الجنازة.وأعلنت أسرة المستشار لاشين إبراهيم عن دفنه بمقابر العائلة بقرية ميت عاصم مركز بنها، عقب الإعلان عن وفاته اليوم، متأثرا بإصابته بكورونا منذ 25 يوما، حيث كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات القاهرة، وتوجه أقارب وأبناء الفقيد للمستشفى لإنهاء الإجراءات، ومن المقرر إجراء الجنازة فور وصول الجثمان للقرية اليوم، ولم يعلن عن إقامة عزاء من عدمه.يذكر أن الفقيد كان مقيما بمدينة بنها ولم يظهر خلال مؤتمرين للهيئة قبل 25 يوما، خلال انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، نظرا لإصابته وقتها بفيروس كورونا، وتم حجزه للعلاج بأحد مستشفيات القاهرة.وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي بمحافظة القليوبية، ومدينة بنها، لدفتر عزاء للفقيد بعد إعلان الوفاة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.