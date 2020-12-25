قطع المياه 12 ساعة فى طنطا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، قطع المياه عن مناطق مدينة طنطا، من الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة السابعة من صباح غد السبت.وأوضح المهندس عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أن قطع المياه عن مناطق مدينة طنطا خلال تلك الفترة الزمنية، يأتي لربط الشبكات الجديدة الواقعة بمنطقتي بطرس بحى ثان طنطا، وكفر عصام بحي أول طنطا.