مصر ضمن 18 دولة لإجراء بث حي لتقنيات المناظير

اختارت الجمعية الأوروبية المعنية بتنظيم مؤتمر «مناظير القنوات المرارية EURCP» مصر ضمن 18 دولة على مستوى العالم للمشاركة في جلسات البث الحي التدريبي لتقنيات المناظير الحديثة، والاستخدام الأمثل للآلات المتطورة.وقال الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي ورئيس المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير، إن مستوى أطباء مناظير الجهاز الهضمي في مصر أصبح لا يقل كفاءه وتقنية عن كفاءة الأطباء في كبرى دول العالم.وأضاف «خورشيد» أنه تم اختيار الفريق طبي المشارك من أعضاء المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير بناء على الكفاءة التقنية والخبرة في التدريب والنشر الدولي، حيث قام الفريق بإجراء حالتين على الهواء مباشرة.ولفت إلى أن الأطباء في مصر يحرصون على متابعة كل ما هو جديد في عالم الطب، والسفر للخارج للتدرب على أي تقنية حديثة، مع إثبات نسب النجاح والخبرة المحلية في أوراق بحثية منشورة في المجلات العلمية العالمية.ونوه بأن مثل هذه الأنشطة العلمية تأتي في إطار التعاون بين المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير والمنظمات الطبية العالمية، التي تنصب في تطوير كفاءة الأطباء وتحسين الرعاية الصحية للمرضى.