«الأعلى للإعلام» ينعى المستشار لاشين إبراهيم: عمل بجد حتى آخر أيامه

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، وظل حتى آخر أيام عمره يعمل بجد وإخلاص في خدمة بلاده، وكان وطنيًا شريفًا واستطاع أن يعبر مع زملائه فى إنجاز الاستحقاقات الدستورية بانتخابات مجلسى الشيوخ والنواب باحترافية عالية.ويتقدم المجلس لعائلته الكريمة بخالص العزاء، راجيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.