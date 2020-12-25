مصطفى فوزي ينضم لفريق عمل «هي»

انضم الفنان الشاب مصطفى فوزي إلى أسرة مسلسل "هي"، الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ60 حلقة، وهو من إخراج محمد النقلي، عن قصة وسيناريو وحوار أحمد صبحي.يضم المسلسل في بطولته 5 نجمات، هن: وفاء عامر، أيتن عامر، منة فضالي، دينا، وهاجر الشرنوبي، ومعهن حسني شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبدالعظيم، محسن صبري وعدد آخر من الفنانين، ومن المنتظر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي، ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكها وفاء عامر، حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.يشار إلى أن مصطفى فوزي شارك في مسلسل "الأسطورة" مع الفنان محمد رمضان، وفيلم "نادي الرجال السري"، ومسلسل "يا أنا يا إنتي" مع الفنانتين فيفي عبده وسمية الخشاب.وبجانب موهبته في التمثيل، شارك مصطفى فوزي فى تنظيم إيفنت «نجم العرب» ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الجونة السينمائي.