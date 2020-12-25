البحرين والمجر تبحثان تعزيز التعاون وجهود مواجهة كورونا

بحث وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، هاتفيا، مع وزير الشئون الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، سبل تعزيز علاقات التعاون واستثمار الفرص لتعزيز العمل الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين.وأكد الجانبان وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الجمعة، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، كما بحثا التطورات الإقليمية والدولية وعددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.