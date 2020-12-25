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الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة عبر تطبيق "زووم"، في فعاليات المعسكر السادس لمبادرة "اتكلم عربي"

«مكرم»: معسكرات «اتكلم عربي» تستهدف التعريف بالتراث والتقاليد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:54 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، عبر تطبيق "زووم"، في فعاليات المعسكر السادس لمبادرة "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية، والذين بلغوا نحو 50 طفلا، بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات.

جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم، في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد.

وأأوضحت "مكرم"، أن تنظيم المعسكر لأبناء المصريين في السعودية والكويت كدول عربية، إنما يستهدف بالأساس تعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية الأصيلة ودعوتهم للتمسك بهويتهم الوطنية وليس فقط تحدث اللغة العربية.

وأخذت وزيرة الهجرة تتحدث مع الأطفال وتتفاعل معهم من خلال طرح بعض الأسئلة عليهم ومعرفة الأكلات المصرية التي يحبونها أو المقتنيات المصرية التي يحتفظون بها في منازلهم، أو ما هى معلوماتهم عن مصر.

وتحدثت الوزيرة معهم أيضًا عن أهم طباع الإنسان المصري كالكرم والمروءة والشهامة وقبول الآخر وتقديم العون والمساعدة للغير، وأكدت على أنهم لابد أن يتحلوا بهذه الصفات الإيجابية لأنهم يمثلون وطنهم مصر بالخارج، لافتة إلى أن مصر بلد جميل بحضارته وشعبه، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بأبناء مصر في الخارج ولذلك قرر عودة وزارة الهجرة حتى تدعمهم وترعى شئونهم ومصالحهم.

وأوصت الأبناء بتوخي الحذر واتباع كافة الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا العالمية حاليًا، موجهة الدعوة إليهم لزيارة مصر في أول فرصة عقب انتهاء الجائحة، والانضمام للمعسكرات التي تنظمها الوزارة لأبناء المصريين بالخارج بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج".

وأعربت عن سعادتها بمشاركة أبناء المصريين بالخارج من دول ألمانيا والسويد لمشاركتهم في معسكر "اتكلم عربي"، مؤكدة أن مصر لا تنسى أولادها الصغار والكبار، وأن هذا المعسكر يعكس اهتمام الدولة المصرية بأولادها بالخارج، الذي تسعى من خلاله للحفاظ على الهوية العربية والمصرية.

ودعت السفيرة نبيلة مكرم أولياء الأمور على التحدث باستمرار مع أولادهم عن مصر وتاريخها وكذلك حكاياتهم وذكرياتهم الشخصية قبل الهجرة، وسيساعد ذلك على نقل العادات والتقاليد المصرية لأبنائنا بالخارج بشكل مباشر، ومن ثم تترسخ هذه القيم بنفوس هؤلاء الأجيال.

وتوجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بالشكر لأولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم في هذا المعسكر، طالبة منهم الحرص على تعريف أبنائهم دائما بعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة مهما بعدت المسافات حفاظا على الهوية المصرية، داعية الجميع إلى ترديد النشيد الوطني المصري "بلادي بلادي" في نهاية كلمة سيادتها.

هذا وقد تناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغاني التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربي"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالي:
‏https:www.facebook.cometkallem.arabi

ولمن يرغب في التفاعل بفيديوهات داعمة للمبادرة عبر منصة "تيك توك"، يمكن أن يشارك بهاشتاج (اتكلم مصري) على الرابط التالي:
https:vm.tiktok.comZStnuxhD

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