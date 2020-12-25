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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

البطل الأوليمبي كرم جابر في يوم رياضي بنادي المهندسين بالإسكندرية (صور)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:35 م
كرم جابر
كرم جابر
هبه عويضه
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نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة، واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، يوم رياضي مجاني، بحضور البطل الأوليمبي كرم جابر، وبالتعاون مع أكاديمية كرم جابر في شاطئ نادي المهندسين بسابا باشا.

وتضمن اليوم الرياضي مسابقات، وحصل الفائزين خلال اليوم الرياضي على عضويات مجانية سنوية من أكاديمية البطل الأوليمبي كرم جابر، بالإضافة إلى توزيع دعوات مجانية للحضور.

وفي كلمته قال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه سعيد بالتعاون مع أكاديمية البطل الأوليمبي كرم جابر لتنظيم أنشطة رياضية بالتعاون مع نقابة المهندسين لاستفادة الاعضاء وأسرهم منها.

وأضاف أن اليوم الرياضي سوف يتم تنظيمه مرة كل شهر حتى شهر مارس في إطار التعاون بين نقابة المهندسين بالإسكندرية وأكاديمية البطل الأوليمبي كرم جابر، وفي إطار معالجة الآثار النفسية لفيروس كورونا باستخدام الرياضة.
البطل الأوليمبي كرم جابر في يوم رياضي بنادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
البطل الأوليمبي كرم جابر في يوم رياضي بنادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
البطل الأوليمبي كرم جابر في يوم رياضي بنادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
البطل الأوليمبي كرم جابر في يوم رياضي بنادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
البطل الأوليمبي كرم جابر في يوم رياضي بنادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
البطل الأوليمبي كرم جابر في يوم رياضي بنادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
البطل الأوليمبي كرم جابر في يوم رياضي بنادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
البطل الأوليمبي كرم جابر في يوم رياضي بنادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
البطل الأوليمبي كرم جابر في يوم رياضي بنادي المهندسين بالإسكندرية (صور)
البطل الأوليمبي كرم جابر في يوم رياضي بنادي المهندسين بالإسكندرية (صور)

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