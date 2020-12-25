ضبط 4.5 طن دواجن فاسدة داخل مجزر بالقاهرة

ضبط رجال مباحث التموين 4.5 طن دواجن فاسدة داخل مجزر بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ضبط 4.5 طن "مقطعات دواجن" دون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية والتى تشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن.تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيق.