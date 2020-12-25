حبس عاطل روّج المخدرات في أوسيم بالجيزة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة أوسيم، بمحافظة الجيزة.كانت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم قد توصلت إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة المركز.و بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول)، واعترف بحيازته المخدر للاتجار به، والهاتف للتواصل مع عملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.