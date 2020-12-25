عبدالعال يعزى المستشار أحمد سعد الدين فى وفاة والدته
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:37 م
كريمة أبو زيد - السيد السعدنيطباعة
نعى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدة المستشار أحمد سعد الدين، عضو مجلس النواب، كما نعاها المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب.
وقال رئيس مجلس النواب: "نتقدم بخالص المواساة والتعازي سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمدها الله بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان".
وقال رئيس مجلس النواب: "نتقدم بخالص المواساة والتعازي سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمدها الله بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان".