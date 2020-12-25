عبدالعال يعزى المستشار أحمد سعد الدين فى وفاة والدته

نعى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدة المستشار أحمد سعد الدين، عضو مجلس النواب، كما نعاها المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب.وقال رئيس مجلس النواب: "نتقدم بخالص المواساة والتعازي سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمدها الله بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان".