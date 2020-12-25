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الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالعال يعزى المستشار أحمد سعد الدين فى وفاة والدته

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:37 م
على عبدالعال
على عبدالعال
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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نعى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدة المستشار أحمد سعد الدين، عضو مجلس النواب، كما نعاها المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب.

وقال رئيس مجلس النواب: "نتقدم بخالص المواساة والتعازي سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمدها الله بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان".

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