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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 1300 مواطن من خلال القوافل الطبية ببني سويف

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:30 م
القوافل الطبية ببني
القوافل الطبية ببني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، ومديرية الشؤون الصحية.

تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، وتأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية السعادنة مركز بني سويف على مدار يومين مكونة من 9 عيادات فى تخصصات فى ظل إجراءات وقائية مشددة.

وجرى الكشف على 1314 مريضًا، وصرف العلاج لهم بالمجان، كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 117 مواطنًا، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

الكشف على 1300 مواطن من خلال القوافل الطبية ببني سويف
الكشف على 1300 مواطن من خلال القوافل الطبية ببني سويف
الكشف على 1300 مواطن من خلال القوافل الطبية ببني سويف
الكشف على 1300 مواطن من خلال القوافل الطبية ببني سويف
الكشف على 1300 مواطن من خلال القوافل الطبية ببني سويف
الكشف على 1300 مواطن من خلال القوافل الطبية ببني سويف
الكشف على 1300 مواطن من خلال القوافل الطبية ببني سويف
الكشف على 1300 مواطن من خلال القوافل الطبية ببني سويف
الكشف على 1300 مواطن من خلال القوافل الطبية ببني سويف
الكشف على 1300 مواطن من خلال القوافل الطبية ببني سويف
الكشف على 1300 مواطن من خلال القوافل الطبية ببني سويف
الكشف على 1300 مواطن من خلال القوافل الطبية ببني سويف
الكشف على 1300 مواطن من خلال القوافل الطبية ببني سويف
الكشف على 1300 مواطن من خلال القوافل الطبية ببني سويف

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