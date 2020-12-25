رئيس مجلس النواب ينعى رئيس «الوطنية للانتخابات»
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:37 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
نعى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال رئيس مجلس النواب: «نتقدم بخالص المواساة والتعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان».
وقال رئيس مجلس النواب: «نتقدم بخالص المواساة والتعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان».