رئيس مجلس الشيوخ ينعى المستشار لاشين إبراهيم

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية عزاء لأسرة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية اليوم سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.كما نعى الفقيد الراحل كل من المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس.ونعى كذلك المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ ونائبه المستشار عمرو يسري، المستشار لاشين، داعين الله سبحانه وتعالى أن يدخله فسيح جناته.