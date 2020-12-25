«المصريين الأحرار» ينعى رئيس «الوطنية للانتخابات»

نعى حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، بخالص العزاء والمواساة، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.وأعرب الحزب عن بالغ التعازي لكل أفراد العائلة الكريمة ورجال القضاء في الفقيد، وندعو الله- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم العائلة ومحبيه الصبر والسلوان.