دفن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمسقط رأسه بميت عاصم فى بنها

أعلنت أسرة المستشار لاشين إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دفنه بمقابر العائلة بقرية ميت عاصم مركز بنها، عقب الإعلان عن وفاته اليوم متأثرًا بإصابته بكورونا منذ 25 يومًا، حيث كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات القاهرة.وتوجه أقارب وأبناء الفقيد لمستشفى داء الفؤاد بمدينة نصر، لإنهاء الإجراءات، ومن المقرر إجراء الجنازة فور وصول الجثمان للقرية اليوم ولم يعلن عن إقامة عزاء من عدمه.يذكر أن الفقيد كان مقيما يمدينة بنها ولم يظهر خلال مؤتمرين للهيئة قبل 25 يومًا خلال انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، حيث أصيب بفيروس كورونا، وجرى حجزه للعلاج بأحد مستشفيات القاهرة.