وفاة معلمة على المعاش في الغربية إثر إصاباتها بـ«كورونا»

فقدت أسرة الدراسات الاجتماعية بمديرية التعليم بالغربية، اليوم الجمعة، خبيرة المادة بمدرسة الشهيد أبوالخير بزفتي سابقًا، عفاف المصيلحي، عن عمر يناهز الـ64 عامًا، على إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وحجزها بمستشفى زفتي العام، حتى وافتها المنية.وأعلنت مستشفي زفتي العام في ساعة مبكرة من صباح اليوم، نبأ وفاة المدرسة الخبيرة التي تتمتع بشعبية جارفة في مركز ومدينة زفتى وعلى مستوي محافظة الغربية، وتم تكفينها بمعرفة الطب الوقائي، مع اتخاذ إجراء احترازية كبيرة، ونقلها للدفن بسيارة مجهزة وبصحبة رجال الطب الوقائي، بمقابر أسرتها بتفهنا العزب مركز زفتي.