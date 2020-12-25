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محافظات

«اكتئاب مفاجئ ورسالة صوتية».. التنمر وراء انتحار طالب مدرسة المتفوقين

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:20 م
انتحار طالب مدرسة
انتحار طالب مدرسة
كتب صلاح حسنى
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كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، عن ظروف وملابسات انتحار طالب متفوق بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمدرسة المتفوقين بالعبور، حيث تبين أن الطالب متفوق دراسيًا وأصيب فجأة بحالة اكتئاب دفعته للانتحار بعد تنمر بعض أصدقائه عليه بسبب تعلثمه في الحديث في بعض الأوقات ما أصابه باهتزاز نفسه وقرر الانتحار.

وكشفت التحقيقات عن أنه سجل "رسالة صوتية" على تليفونه المحمول قال فيها "إنه فاشل ويتعرض لمضايقات من زملائه وقرر الانتحار" وبعدها ألقى بنفسه بالرغم من أنه كان قدم حفلًا مدرسيًا لتكريم المتفوقين بالمدرسة.

وكان الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية قد قرر تشكيل لجنة من المديرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لفحص واقعة مصرع طالب ألقى بنفسه من الدور الرابع في مدرسة المتفوقين الثانوية بالعبور في ظروف غامضة، حيث من المقرر أن تبدأ اللجنة التحقيق في الواقعة وملابساتها وتحديد مسئولية المدرسة والعاملين فيها بها.

فيما أمرت نيابة العبور بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بالتصريح بدفن جثة الطالب عقب مناظرة الطب الشرعي لها وتحديد سبب الوفاة وكلفت البحث الجنائي بأمن القليوبية بسرعة إعداد التحريات حول الواقعة التي يرجح أن يكون سببها إصابة الطالب بحالة من الاكتئاب بسبب المشاكل النفسية التي مر بها الطالب خلال الفترة الأخيرة.

وكانت مدرسة المتفوقين بالعبور قد شهدت أمس تخلص طالب من حياته عن طريق إلقاء نفسه من الدور الرابع بالمدرسة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من العميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائى يفيد بورود بلاغ من مدير مدرسة المتفوقين بالعبور يفيد انتحار الطالب "أ.ه" بالصف الثالث الثانوي بالمدرسة بإلقاء نفسه من الطابق الرابع مما أدى إلى مصرعه فى الحال في ظروف غامضة.

على الفور جرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء حاتم حداد مدير المباحث بالمديرية والعميد خالد محمدي رئيس المباحث بالمديرية، لكشف ملابسات الحادث وسؤال أهل المتوفي وشهود عيان الواقعة ورجحت التحريات الاولية إصابة الطالب بحالة اكتئاب وظروف نفسية مفاجئة دفعته للتخلص من حياته فجأة داخل المدرسة.

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