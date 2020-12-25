رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أبرزها «رف للملابس».. 6 طرق توفر لك مساحة بالغرفة الصغيرة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:50 م
طرق توفر لك مساحة
طرق توفر لك مساحة
شيماء دهب
طباعة

عندما نعيش في غرفة صغيرة وليس لدينا مساحة كافية للضروريات، فهذا يعني أننا بحاجة إلى البدء في التفكير بشكل أكثر إبداعًا، مهما كانت مساحتك صغيرة، فإن استبدال سلة الغسيل أو الطاولة العادية أو المكتب يمكن أن يكون خيارًا مثاليًا وهناك الكثير من التصميمات الفريدة المتاحة التي ستمنحك مساحة تخزين إضافية بينما تساعد في جعل غرفتك تبدو أنيقة وأنيقة.

وفقًا لموقع brightside، هناك نصائح موفرة للمساحة يمكن لأي شخص تنفيذها دون جهد.

1- سرير مورفى
حتى لو كنت تعلم أنه لا يمكنك وضع جهاز تمرين في غرفتك الصغيرة، فهناك طريقة من خلال خيار تبديل سريرك العادي بسرير مورفي " سرير حائط" يتحول إلى صالة ألعاب رياضية.
أبرزها «رف للملابس»..
2- رف ملابس
رفوف الزاوية هي الشيء المثالي لملء ركن من غرفتك عندما لا يكون لديك مساحة كبيرة في الخزانة وتريد التباهي بملابسك، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يحل محل الكرسي الذي تستخدمه لتكديس الملابس فوقه.
أبرزها «رف للملابس»..
3- تخزين إضافي
يعد رفع سريرك حلًا رائعًا لمساحة التخزين، يمكنك إضافة منصة إضافية أسفل السرير مع أرفف وأدراج أو يمكنك الحصول على سرير به أدراج مثبتة بالفعل. يمكنك أيضًا العثور على أسرة ترفع وتكشف عن مساحة خزانة ملابس كاملة تحتها.
أبرزها «رف للملابس»..
4- استبدل كرسيك بعثماني
يمكنك استخدام العثمانيين بطريقتين مختلفتين هناك طاولات يمكنك استبدالها بطاولة القهوة الكلاسيكية أو استبدالها بالكراسي العادية التي يمكنك استخدامها أيضًا لتخزين إضافي.
أبرزها «رف للملابس»..
5- صناديق تخزين
تعتبر صناديق التخزين رائعة لملء المساحات الرأسية وجعل الأشياء أكثر تنظيمًا، يمكنك اختيار الصناديق العادية المزخرفة أو الأنواع التي يمكنك تكديسها على بعضها البعض.
أبرزها «رف للملابس»..
6- ركز على الجدران
لا تنس استخدام جدرانك، أضف خطافات للسماح لك بتعليق القبعات والأوشحة والملابس.
أبرزها «رف للملابس»..
    

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

التحفظ على أموال أبناء الملياردير الإخواني محمد تاج الدين

من هي نيكول سعفان الذي أثارت غضب أصالة من طارق العريان

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي الدولي

الصور

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في عدة مراكز بأسيوط

image description

حملات تفتيشية على المنشآت الطبية والصيدليات في أسيوط

image description

تحرير 462 محضرا و427 إزالة فورية لمخالفات بدمياط

image description

توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2000 مواطن بدمياط

الأكثر قراءة

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي الدولي

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

مشاهد اللحظات الأخيرة.. والدة «شادي» تبكي: «خلوني أشوفه قبل الدفن»

خروج قطار عن القضبان يوقف «خط الصعيد»

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم ورقم العداد

دراسة: المتعافون من كورونا لن يصابوا أكثر من مرة

أخر موعد لـ «الملصق الإلكتروني» والغرامة المتوقعة في حالة عدم تركيبه

5 أسباب تسبب العقم لدى النساء

أيام زمان

«حب وخلافات ووفاة».. حكايات رفقاء تجربة محمد منير

حققت أحلامي المسرحية وتعثرت في السينما التجارية.. اعترافات محمد صبحي

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
حتى لا نرى التاريخ بعين واحدة
جمال طه
ليبيا.. بين أطماع الإخوان وسراب التسوية السياسية
ماجد حبته
إغلاق ثالث.. وانتخابات رابعة!
مؤمن المحمدي
ثم توبت
المزيد

الثقافة

دكتور مجدى يعقوب بثقافة المنيا

الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بثقافة البحر الأحمر

رئيس التنمية الثقافية يتفقد فعاليات «اليوم المصري لأصحاب الهمم»

في ذكراه.. صلاح عيسى: مرضت بالكتابة وتجاهل اهلي علاجي