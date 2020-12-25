أبرزها «رف للملابس».. 6 طرق توفر لك مساحة بالغرفة الصغيرة



عندما نعيش في غرفة صغيرة وليس لدينا مساحة كافية للضروريات، فهذا يعني أننا بحاجة إلى البدء في التفكير بشكل أكثر إبداعًا، مهما كانت مساحتك صغيرة، فإن استبدال سلة الغسيل أو الطاولة العادية أو المكتب يمكن أن يكون خيارًا مثاليًا وهناك الكثير من التصميمات الفريدة المتاحة التي ستمنحك مساحة تخزين إضافية بينما تساعد في جعل غرفتك تبدو أنيقة وأنيقة.



وفقًا لموقع brightside، هناك نصائح موفرة للمساحة يمكن لأي شخص تنفيذها دون جهد.



1- سرير مورفى

حتى لو كنت تعلم أنه لا يمكنك وضع جهاز تمرين في غرفتك الصغيرة، فهناك طريقة من خلال خيار تبديل سريرك العادي بسرير مورفي " سرير حائط" يتحول إلى صالة ألعاب رياضية.

عندما نعيش في غرفة صغيرة وليس لدينا مساحة كافية للضروريات، فهذا يعني أننا بحاجة إلى البدء في التفكير بشكل أكثر إبداعًا، مهما كانت مساحتك صغيرة، فإن استبدال سلة الغسيل أو الطاولة العادية أو المكتب يمكن أن يكون خيارًا مثاليًا وهناك الكثير من التصميمات الفريدة المتاحة التي ستمنحك مساحة تخزين إضافية بينما تساعد في جعل غرفتك تبدو أنيقة وأنيقة.وفقًا لموقع brightside، هناك نصائح موفرة للمساحة يمكن لأي شخص تنفيذها دون جهد.حتى لو كنت تعلم أنه لا يمكنك وضع جهاز تمرين في غرفتك الصغيرة، فهناك طريقة من خلال خيار تبديل سريرك العادي بسرير مورفي " سرير حائط" يتحول إلى صالة ألعاب رياضية.

2- رف ملابس

رفوف الزاوية هي الشيء المثالي لملء ركن من غرفتك عندما لا يكون لديك مساحة كبيرة في الخزانة وتريد التباهي بملابسك، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يحل محل الكرسي الذي تستخدمه لتكديس الملابس فوقه.

3- تخزين إضافي

يعد رفع سريرك حلًا رائعًا لمساحة التخزين، يمكنك إضافة منصة إضافية أسفل السرير مع أرفف وأدراج أو يمكنك الحصول على سرير به أدراج مثبتة بالفعل. يمكنك أيضًا العثور على أسرة ترفع وتكشف عن مساحة خزانة ملابس كاملة تحتها.

4- استبدل كرسيك بعثماني يمكنك استخدام العثمانيين بطريقتين مختلفتين هناك طاولات يمكنك استبدالها بطاولة القهوة الكلاسيكية أو استبدالها بالكراسي العادية التي يمكنك استخدامها أيضًا لتخزين إضافي.

5- صناديق تخزين

تعتبر صناديق التخزين رائعة لملء المساحات الرأسية وجعل الأشياء أكثر تنظيمًا، يمكنك اختيار الصناديق العادية المزخرفة أو الأنواع التي يمكنك تكديسها على بعضها البعض.



6- ركز على الجدران لا تنس استخدام جدرانك، أضف خطافات للسماح لك بتعليق القبعات والأوشحة والملابس.



