«2020 عام الصمود أمام الأزمات».. نهوض القطاعات الاقتصادية في ظل كورونا

قطاع التشييد والبناء



قطاع السياحة والطيران



قطاع النقل والمواصلات



قطاع الصناعة



قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات



أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مكتب الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن القطاعات الاقتصادية شهدت عامًا من الصمود أمام الأزمات التى تعرضت لها خلال عام 2020 خاصة انتشار الوباء العالمي كوفيد -19، ما أدى إلى فرض الدولة العديد من الإجراءات لاحتواء الأزمة.وجاءت أهم التطورات التي شهدتها القطاعات الاقتصادية منها قطاع التشييد والبناء والنقل وتكنولوجيا الاتصالات والسياحة وقطاع الصناعة كالآتي:قال «عبد المنعم » فى تصريحات لـ«الدستور» إن قطاع التشييد والبناء يعد أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة التي تتسم بعلاقات تشابكيه تؤهله لدعم مخططات الدولة التنموية، فهو يمثل أكثر من 17% من الناتج القومي ويوفر أكثر من 4 ملايين فرص عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة.وأوضح أن في "خضم" التداعيات السلبية لأزمة كورونا نجح القطاع المقاولات في النمو بنسبة 8.7% خلال الفترة مارس- يوليو 2020، مدعومًا بوجود طفرة فى المشروعات القومية وعلى رأسها مشروع قناة السويس، والمشروع القومى للطرق، وعدد من المشروعات العقارية العملاقة كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، والتى ساهمت فى عودة النشاط إلى قطاع التشييد والبناء، فضلًا عن مبادرة البنك المركزى بإضافة الشركات العاملة فى قطاع المقاولات التى يبلغ حجم إيراداتها السنوى 50 مليون جنيه فأكثر إلى المستفيدين من مبادرة إتاحة 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك.وكشف مدير مركز الدراسات الاستراتيجة، أن قطاع السياحة سجل أكبر معدل للتراجع نظرًا لتوقف حركة السياحة والطيران نتيجة غلق الحدود وتشديد إجراءات الدخول لمواجهة الفيروس.وأكد ضرورة دعم هذا القطاع الحيوي حيث قام البنك المركزى بتدشين مبادرة فى 23 مارس الماضى، تتضمن تخصيص مبلغ 3 مليار جنيه من قيمة الـ 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، وذلك لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي، بهدف مساندتها في الحفاظ على العمالة، كما تشمل المبادرة سداد مصروفات الصيانة والتشغيل وذلك بفائدة 5% متناقصة. كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل بعض بنود المبادرة بحيث تتيح الحصول على تمويل لسداد 3 أشهر إضافية لمستحقات العاملين بالقطاع السياحى من رواتب وأجور ليصبح إجمالي الاستفادة 6 أشهر.وأشاد بقرار البنك المركزي في 29 نوفمبر بالموافقة على مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر2021 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.ونوه بأنه على الرغم من فتح المجال الجوي لاستقبال السائحين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اعتبارا من يوليو 2020، إلا أن تعافي هذا القطاع جاء بطيئًا مع التخوفات من تداعيات الموجة الثانية من الجائحة، ومما يعمق من الأثر السلبي لتراجع معدل نمو قطاع السياحة ارتفاع درجة تشابكيه وارتباطه بالعديد من القطاعات الأخرى (الغذائية، المنسـوجات والمفروشات، المواصلات، التشييد والبناء، وغيرها).وأعلن «عبد المنعم » أن قطاع النقل والمواصلات يعد من أكثر القطاعات التي تأثرت سلبًا نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وحركة التجارة وقرارات الحظر الجزئي، كما تراجعت إيرادات قناة السويس في ضوء جائحة فيروس كورونا مع انخفاض حركة التجارة الدولية، وبصفة خاصة الحركة التجارية من أمريكا الشمالية وآسيا، فضلا عن تراجع حركة الواردات، ‏بسبب تراجع الطلب العالمي، ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن الفترة من 14 فبراير - 16 يونيو 2020 انخفضت إيرادات قناة السويس بالدولار الأمريكي ابتداءً من أبريل 2020، مقارنة بالمستويات المناظرة في العامين السابقين 2018 و2019.وأضاف أن نظرًا لتأثر التجارة العالمية بشكل عام بالجائحة – حيث يؤدي تراجع التجارة العالمية بمقدار 1 % الي انخفاض الإيرادات من قناة السويس بنحو من 900 الى 950 مليون جنيه- وسجل معدل التغير الشهري للإيرادات أدني مستوى (-7.5%) في شهر مايو 2020 مقارنة بنفس الشهر في العامين السابقين (4.5% و6.0% على التوالي). ويمكن تحديد التأثير الحقيقي للجائحة على قطاع قناة السويس بالنظر للتغير في الحمولات الصافية وعدد السفن العابرة للقناة قبل وبعد فبراير 2020، حيث انخفضت الحمولات من 101.8 مليون طن إلى 84.2 مليون طن، وانخفضت أعداد السفن من 1731 إلى 1381 سفينة خلال الفترة أبريل-يونيو 2020.فيما أكد «عبد المنعم » أهمية احتواء الدولة لقطاع الصناعة بصفة عامة وخاصة الصناعات التحويلية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام، وتنويع الهيكل الإنتاجي، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، لافتا إلى أنه ايمانًا من الدولة بأهمية هذا القطاع فقد حرصت على دعمه من خلال العديد من المبادرات حتي قبل أزمة فيروس كورونا، حيث أصدر البنك المركزي المصري في 17 ديسمبر 2019 مبادرة لدعم قطاع الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بسعر عائد 10% متناقص. ومع اشتداد حدة الأزمة تضرر هذا القطاع لعدة أسباب أهمها اختلال توريد مستلزمات الإنتاج الأولية والوسيطة المستوردة والتي تمثل نحو 44% من إجمالي الواردات المصرية لعام 2019 نتيجة بطء حركة التجارة وصعوبة الإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي في الموانئ، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية مثل إجراءات تخفيض عدد العمالة وتخفيض عدد ساعات العمل وفرض الحظر الجزئي.واستعرض العديد من إجراءات المساندة الحكومية لقطاع الصناعة منها على سبيل المثال:- خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة الى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.- خفض سعر الكهرباء للجهد العالي والفائق بقيمة 10 قروش.- تثبيت أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة 5 سنوات.- توفير 2.5 مليار جنيه لسداد مستحقات المصدرين حتي يونيو 2020.- استمرار مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة من خلال توفير تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بتكلفة 8%.ونظرًا لارتفاع مرونة قطاع الصناعة واستجابته للسياسات الحكومية، فمع الاعلان عن هذه السياسات أخذت مؤشرات القطاع تتعافي تدريجيًا.ومن ناحية أخرى، أفاد عبد المنعم أن هناك العديد من الصناعات المستفيدة من الجائحة، لاسيما صناعات الأدوات والمستلزمات الطبية، وصناعات المواد الغذائية مع ارتفاع الطلب علي منتجاتها محليًا ودوليًا في المراحل الاولي من الجائحة، كما خلقت فرصة كبيرة أمام الصناعات المصرية لإنتاج بديل للمنتجات المستوردة من الخارج.وأردف «عبد المنعم » أن قطاع الاتصالات اكتسب أهمية كبري باعتباره من القطاعات الرائدة التي يعول عليها لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التحول الرقمي عبر استخدام وتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع قطاعات الدولة والنفاذ إلى فئات المجتمع كافة، ومع بداية الأزمة شهد هذا القطاع صدمة من جانب الطلب مع ارتفاع عدد مستخدمي الانترنت والبرامج ذات الصلة في مهام العمل والدراسة والمدفوعات الالكترونية، الا أن هذه الصدمة قوبلت بجاهزية البنية التحتية للاتصالات والمعلومات على تلبية الطلب المتزايد والمفاجئ عليها جراء أزمة كورونا.وتابع مدير مكتب الدراسات الاقتصادية، أنه قد استلزمت مواجهة تداعيات أزمة كورونا الاسراع من اجراءات وممارسات التحول للرقمنة، ومن ثم توسعت الدولة في الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة، وارتفع حجم الاستثمارات الموجهة لهذا المجال في خطة 202021 إلى نحو 10 مليارات بنسبة زيادة قدرها نحو 300%.